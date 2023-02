Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta a DavideMaggio it | «In Buongiorno Mamma 2 c’è la forza | il coraggio di ritrovarsi e la pazienza… perché Anna torna»

(Di martedì 14 febbraio 2023)no con, in prima serata su Canale 5 da domani. Al centro della seconda stagione della serie prodotta da Rti e Lux Vide, sempre la famiglia di Guido Borghi eDella Rosa, in un family drama pieno di sfide e nuovi ostacoli..it ha intervistato i due attori per parlare con loro del riscontro ottenuto con la prima stagione, di cosa aspettarsi dalle nuove puntate e non solo. Dopo due anni,te su Canale 5 ad interpretare Guido Borghi eDella Rosa....

Mercoledì 15 febbraio parte in prima serata su Canale 5 la seconda stagione della serie campione di ascolti. Andrà in onda per sei prime seratee Maria Chiara Giannetta tornano con ' Buongiorno, mamma! '. La seconda stagione della fiction di successo di Canale 5 parte mercoledì 15 febbraio in prima serata e andrà in onda per ...Per promuovere il ritorno della fiction Buongiorno, mamma! , sarà infatti presente in puntata l'attore protagonista della serie, che debutterà con la seconda stagione mercoledì 15 ...

Intervista a Raoul Bova e Giannetta per Buongiorno mamma 2 CiakGeneration

Raoul Bova, Chiara Giannetta e Luca Bernabei a RTL 102.5 Rtl 102.5

LE IENE - Tanti ospiti in studio: Rosa Chemical, Tananai, Raoul Bova, Calhanoglu e Michele Padovano, martedì 14 ... Napoli Magazine

Rocio Morales, maxy scollatura e seno a vista: come si è presentata a Sanremo Newsby

Parte da stasera la Seconda Stagione di Buongiorno, Mamma!, la fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. Tutti gli episodi andranno in onda su Canale5 in prima serata ma saranno disponibile ...Leggi anche: CALABRIA, TERRA MIA. LO SPOT TURISTICO CON RAOUL BOVA E ROCIO MUNOZ MORALES FA DISCUTERE Nel video scorrono le immagini di alcuni dei luoghi più belli del territorio: dal Pentidattilo al ...