Raisi in Cina Più propaganda anti Occidente che alleanza

(Di martedì 14 febbraio 2023) Il presidente iraniano, Ebrahim, è in, ospite del suo omologo Xi Jinping. Un viaggio di due giorni attraverso cui approfondire la cooperazione e spingere la narrazione contro l’ordine globale filo-occidentale. Obiettivo, questo — creare, o meglio ipotizzare un nuovo sistema di governance degli affari mondiali — che unisce il pensiero strategico di Xi con le visioni storiche della Repubblica islamica. Secondo l’agenzia di stampa iraniana Irna, durante gli incontri le rispettive delegazioni firmeranno documenti di cooperazione, essenzialmente di carattere economico. Non ne è chiara tuttavia la consistenza. A luglio 2020 fu annunciata una partnership 25ennale tra Pechino e Teheran — concretizzata poi nel 2021. Era stata molta decantata con tanto di numeri leggendari – 400 miliardi di dollari di valore per un quarto di secolo di accordo. Ma nei ...

... ma la visita odierna di Ebrahima Pechino " la prima in oltre vent'anni di un presidente iraniano in" porta queste buone relazioni a un nuovo livello. A dimostrarlo non sono tanto i ......è stato accolto con tutti gli onori dal segretario comunista nella Grande Sala del Popolo che affaccia su Piazza Tienanmen in questa sua prima giornata della tre giorni di visita in. A ...

Raisi, da parte sua, ha sottolineato la necessità di ampliare ... Il presidente ha affermato che nonostante "l'opposizione dei nemici dell'Iran e della Cina contro il rafforzamento delle relazioni, ...Pechino serve a Teheran per dimostrare che l'isolamento non è poi così totale come vorrebbero gli Usa; Teheran serve a Pechino per ...