(Di martedì 14 febbraio 2023) Tappeto rosso per il presidente iraniano,sua prima visita in Cina da quando ha assunto la carica: Ebrahimè stato accolto a Pechino con ventuno salve di cannone, nel suo primo giorno di visita iniziata oggi 14 febbraio...

PECHINO - "Di frontecomplessa situazione causata dai cambiamenti nel mondo, Cina e Iran si sostengono a vicenda , ... Il presidente iraniano Ebrahimè stato accolto con tutti gli onori dal ......Brics (l'ultimo leader a fargli visita in queste ore è l'iraniano Ebrahim). Secondo Cottle un'azione provocatoria come una visita dello speaker Kevin McCarthy a Taiwan potrebbe mettere...

Raisi alla corte di Xi: si rafforza l'asse ostile all'Occidente Today.it

Il presidente iraniano Raisi è a Pechino: da Xi Jinping per rafforzare l'intesa con la Cina RaiNews

Il presidente iraniano Raisi a Pechino. L'abbraccio di Xi Jinping: "Sostegno contro l'intimidazione" la Repubblica

"Morte alla Repubblica islamica": gli hacker si appropriano del ... Red Hot Cyber

Iran: gruppo hacker interrompe il discorso televisivo del presidente Raisi – video Agenzia Nova

Pechino serve a Teheran per dimostrare che l'isolamento non è poi così totale come vorrebbero gli Usa; Teheran serve a Pechino per ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...