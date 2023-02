Ragazzo di 17 anni colpito con una pala a scuola da un compagno Il padre | “Ora tutti i ragazzi vivono nella paura”

(Di martedì 14 febbraio 2023) Lo haalla testa con unadurante la ricreazione. È il gesto violento di cui è stato vittima undi 17, in unadi Pula, in provincia di Cagliari. A colpirlo è stato undi classe. Per fortuna laè stata usata di piatto, perché “se fosse stata di taglio non so come sarebbe andata a finire”, ha detto ildel 17enne, che ha un lungo taglio sulla testa, come scrive L’Unione Sarda. L’episodio risale a lunedì scorso, ma soltanto dopo alcuni giorni la vicenda è stat resa pubblica. I genitori delpicchiato a colpi dihanno presentato denuncia ai carabinieri. Secondo il racconto deldell’adolescente, il coetaneo è esploso con una violenza ...

... di metterci nei panni degli altri, come, per esempio, in questo momento, nei panni di quel... Negli, il musicista è diventato uno dei volti di punta del movimento BDS: ad esempio, nel 2015,...Un'altra donna si confessa: "È proprio come me", mentre uninneggia alla "Women power". ...incidenti che hanno rovinato preziose opere d'arte Nell'aprile 2022 un'anziana signora di 72ha ...

Ragazzo di 17 anni colpito con una pala a scuola da un compagno. Il padre: “Ora tutti i ragazzi vivono… Il Fatto Quotidiano

Ragazzo di 22 anni pugnalato alla gamba per rapinarlo del ... Fanpage.it

Albino, scontro auto-moto: ferito un ragazzo di 22 anni BergamoNews.it

Precipita dal tetto: muore un ragazzo di 33 anni SondrioToday

Continuano gli scontri tra Israele e Palestina: morto un ragazzo di 14 ... L'INDIPENDENTE

Lo ha colpito alla testa con una pala durante la ricreazione. È il gesto violento di cui è stato vittima un ragazzo di 17 anni, in una scuola di Pula, in provincia di Cagliari. A colpirlo è stato un ...E’ successo al luna park di Chivasso, in provincia di Torino. Un uomo di 49 anni ha avvicinato un gruppo di ragazzini di età compresa tra 14 e 16 anni, che avevano minacciato il figlio per poi ...