Questo video di lampi in cielo non c’entra con il terremoto del 6 febbraio 2023

(Di martedì 14 febbraio 2023) Il 12su Facebook è stato pubblicato unpreso apparentemente da alcune telecamere esterne e che mostrano scene notturne: le luci di alcune abitazioni che si spengono all’improvviso e diversiall’orizzonte. Le immagini sono accompagnate dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «La televisione turca continua a mostrare le immagini di qualcosa di strano che si è verificato nei cieli poco prima del. Ufficialmente non si hanno spiegazioni mentre il governo turco ancora non si è ancora pronunciato». Il riferimento è aldi magnitudo 7.8 che il 6ha colpito il sud della Turchia e il nord della Siria, provocando decine di migliaia di vittime e un ...

Questa analisi è visibile anche nel canale YouTube di Money.it nella rubrica Trading Time,... In sostanza,sistema finanziario è storicamente progettato per evitare dinamiche di ......da un susseguirsi di novità nelle abitudini di consumo dei contenuti televisivi e, ...a dimostrazione del fatto di come i consumatori in Italia apprezzino la flessibilita offerta dallo ...

No! Questo video registrato in una cucina in Turchia non riguarda il ... Open

Questo è il miglior setup per fare VIDEO su YouTube Telefonino.net

Se ami il mondo Disney devi assolutamente vedere questo video Team World

Giorno del Ricordo: l'iniziativa del MUR con il video "Due volte ... Ministero dell'Università e della Ricerca

Storytelling emozionale per ARGOS: online il video dedicato alla ... Regione Puglia

ha confermato con un video su Instagram la morte del fratello minore Patrick, 57 anni, meno di un anno dopo la perdita del nipotino (figlio del fratello) a causa di un’insufficienza multiorgano. «Ciao ...In questo favorevole contesto, il grande appuntamento con la vela del prossimo anno non può che riaffermare il protagonismo italiano nel rapporto con il mare”. A seguito del video “Garda Trentino” ...