Insomma, le previsioni dierano che almeno del budget russo annuale fosse coperto dalle ...nuova regola di bilancio che rende necessario compensare i minori afflussi di denaro petrolifero......Nikolenko ricordando di aver lavorato in Libia nel 2010l'allora premier incontrò Gheddafi e 'baciò le mani del dittatore per mostrare lealtà. Diffondendo la propaganda russa, incoraggia...

Quando Mosca dice “accordi di Minsk”, intende la resa ucraina Il Foglio

La Moldova rischia un golpe orchestrato da Mosca, secondo la presidente Maia Sandu RaiNews

Guerra giorno 353: Mosca colpisce i rifornimenti e stringe anche la Moldavia Avvenire

Zelensky a Bruxelles: l'Europa è la nostra casa. Mosca: migliaia di tank in risposta alle armi Nato - Washington Post: Usa e alleati forniscono a Kiev coordinate per attacchi missilistici - Washington Post: Usa e alleati forniscono a Kiev coordinate per attacchi m RaiNews

Bennett: quando Usa e GB hanno fatto saltare l'accordo Mosca-Kiev Piccole Note

Le parole della propaganda russa e l’arrendevolezza che alcuni in occidente hanno continuato ad accarezzare anche a guerra conclamata, come dimostrano le parole di Berlusconi. La legittimità della ...Da quando ha rivelato di avere anche un passaporto rumeno ... Ma la strada per l'affrancamento da Mosca, per il vecchio regno di Stefano il Grande, si annuncia ancora lunga e faticosa.