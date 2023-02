Qatargate | nelle carceri belghe «sovraffollamento e violenze tra detenuti» | rinviata l’udienza sull’estradizione di Cozzolino

Leggi su open.online

(Di martedì 14 febbraio 2023) Niente estradizione in Belgio – almeno per il momento – per Andrea, arrestato venerdì scorso dalle autorità Italiane in esecuzione del mandato d’arresto europeo chiesto e ottenuto dai magistrati di Bruxelles. La Corte di Appello di Napoli ha accolto infatti le richieste formulate dagli avvocati dell’europarlamentare del Pd, indagato per il suo presunto ruolotrame corruttive sull’Ue di Qatar e Marocco, di una «integrazione probatoria alla verifica della struttura carceraria che in Belgio dovrà accogliere l’indagato». Tradotto: il team legale divuole vederci chiaro sulle condizioni in cui il politico campano finirebbe eventualmente detenuto. Già gli avvocati della famiglia Panzeri avevano avanzato, ottenendo ascolto dai magistrati di Milano, la stessa richiesta quando arrivò a dicembre la richiesta di ...