Qatargate | il Tribunale di Napoli accoglie la richiesta dei legali di Cozzolino

(Di martedì 14 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEstradizione dell’europarlamentare Andrea, accolta ladeidi un rinvio. L‘udienza è fissata il 28 febbraio. I difensori Dezio Ferraro e Federico Conte hanno chiesto ai giudici della corte d’appello didi acquisire il materiale indiziario, posto alla base del mandato europeo di arresto, emesso dalla procura di Bruxelles. Gli avvocati di– accusato di corruzione nell’ambito dell’inchiesta– hanno inoltre richiesto un’esplicita indicazione della struttura carceraria cui il politico – attualmente ai domiciliari a– sarebbe destinato, una volta estradato in Belgio. A detta dei, infatti, potrebbe esserci un problema di compatibilità con la detenzione in ...

...di Napoli chiamata a decidere relativamente alla richiesta di consegna inoltrata dalla Procura federale belga che lo ha iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del cosiddetto.

Secondo quanto emerge, i legali dell'europarlamentare non hanno ancora a disposizione la documentazione a sostegno del mandato di arresto europeo emesso dalla procura belga e notificato venerdì a ...