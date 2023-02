Putin ha perso la guerra | la sentenza del generale Usa | cosa sa

(Di martedì 14 febbraio 2023) A un anno dall'invasione dell'Ucraina da parte delle forze armate di Vladimitla Russia ha. La dirlo è ilMark Milley, capo dello Stato maggiore congiunto (Joints Chiefs of Staff) degli Usa, in conferenza stampa a Bruxelles. "Tra dieci giorni cadrà l'anniversario del giorno in cui la Russia ha invaso" l'Ucraina. "pensava che avrebbe potuto sconfiggere l'Ucraina rapidamente, dividere l'alleanza della Nato e agire con impunità. Ha sbagliato. L'Ucraina rimane libera, resta indipendente"l afferma l'alto ufficiale americano. L'effetto dell'attacco è stato quello di ricompattare l'Occidente e isolare e sfiancare l'economia russa. "La Nato e la coalizione non sono mai state così forti, mentre la Russia ora è un paria a livello globale. Il mondo continua ad essere ispirato dal coraggio e dalla ...

