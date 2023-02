“Purtroppo devo dirti questo” GF Vip | il marito di Giaele si fa sentire | è una mazzata

(Di martedì 14 febbraio 2023) Con un piccolo anticipo, essendo la puntata un giorno prima della festa degli innamorati, Bradford Beck ha sentito di voler fare pubblicamente gli auguri di un buon San Valentino nonché del loro primo anno di matrimonio, alla moglieDe Donà. Ma nella 32esima puntata del GF Vip 7, con la stessa lettera, ha voluto anche rimproverarla nuovamente per una serie di comportamenti adottati nella dimora capitolina. Aria di crisi traDe Donà e Bradford Beck? Di sicuro, in queste ultime ore, e senza un vero motivo, Cristina Quaranta si starà sfregando le mani con grande soddisfazione pensando alla sua nemica del GF Vip 7 in pensiero per la lettera di suo. Lui a quanto pare organizza cene mondane e praticamente tutte al femminile, essendo il loro matrimonio ‘aperto’, ma è deluso e arrabbiato per ciò che fa la ...

...' Come operatore umanitarioessere sempre ottimista e sono sicuro che usciremo da questo terribile incubo.però penso che non abbiamo ancora visto la parte peggiore, più dura, della ...A voltesi finisce col passare anche dalle parole alle mani. Ma credetemi, le offese ... E in quanto tale anche più soggetto a critiche e osservazioni speciali: "riconoscere che in ...

"Purtroppo devo fare uno scherzetto al Fano" il Resto del Carlino

Al Bano, la verità su Massimo Ranieri e Romina Power: "Purtroppo ... Voce di Napoli

Eccellenza - Ferrandina, mister Rubolino in esclusiva: “Devo fare i complimenti a tutti i miei giocatori per…” Tuttocampo

Pulsano, grande ricettività ma a «soffrire» è la cura del litorale La Gazzetta del Mezzogiorno

Francesco Rocca, il manager della sanità che guiderà il Lazio Famiglia Cristiana

Poi avevo tre over fuori per squalifica, Di Nardo, Maiorano e Sandomenico". Una società, la Vastese, che era partita con altri programmi e che ora si trova a dover lottare per uscire dalla zona ...