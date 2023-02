Psg-Bayern | Donnarumma da incubo | Coman si ripete | è suo il gol dell’1-0 VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 14 febbraio 2023) Sempre Kingsley Junior. E sempre, purtroppo, Gigio. Letale il primo, ancora una volta contro Psg, a tre anni dalla finale che consegnò ai bavaresi la Champions League. Impreciso il portierone campione d’Europa, che si è fatto sfuggire sotto il corpo il tiro velenoso ma non angolatissimo dell’esterno ex Juventus. IlMonaco passa in vantaggio al Parco dei Principi nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League. Nella scorsa stagione l’errore di Gigio contro il Real Madrid costò carissimo. Galtier spera che ci sia ancora margine per recuperare in un doppio confronto che si mette in salita. SportFace.