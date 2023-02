Pres Federcalcio spagnola | ‘Nostra candidatura per i Mondiali 2030 sarà la più potente’ | Estero

(Di martedì 14 febbraio 2023) 2023-02-14 18:52:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Ilidente dellaLuis Rubiales ha rilasciato un’intervista a Europas: “La penso come Ceferin: la migliore competizione del mondo è la Champions League. La UEFA è il governo del calcio e ha il sostegno dell’Unione Europea, perché abbraccia il modello associativo dello sport. Non sono d’accordo con Real e Barcellona, ma credo che il miglior ambasciatore della Superlega sia proprio Tebas, che sta impoverendo LaLiga rispetto alla Premier.? La nostrala più potente. Sarebbe fantastico raggiungere questo obiettivo per la Spagna. Siamo sulla strada giusta, ma manteniamo una certa dose di umiltà ...

Terremoto Turchia: campionato rivoluzionato Ultime notizie - A darne conferma è stato direttamente il presidente dellaturca Mehmet Buyukeksi in conferenza stampa sul terremoto in Turchia ...Commenta per primo Noel Le Graet , numero uno della F edercalcio francese , ha parlato a RMC Sport toccando anche il tema Zidane : 'Zidane in Brasile Non mi interessa, può andare dove vuole! Può ...

Rubiales (pres. Federcalcio spagnola): "Tebas è il miglior ambasciatore della Superlega, sta... Tutto Juve

Pres. Federcalcio turca: "Due club vogliono abbandonare il campionato. 20 squadre nel 2023-24" TUTTO mercato WEB

Il 21 marzo a Roma l'edizione 2023 del premio 'La Moda Veste la ... FIGC

Stipendio Infantino: quanto guadagna il presidente FIFA Calcio e Finanza

Lutto nel mondo del calcio: morto l’ex presidente della Figc Tavecchio Il Sole 24 ORE

Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola, ha rilasciato una lunga intervista all'agenzia di stampa Europa Press.Tanti i temi trattati, dall'addio di Luis Enrique alla Superlega: "Sono ...