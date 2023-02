Lo 'tallona' Lorenzo Pacini, assessore nel Municipio 1, con circa 4.500 voti, che peròfuori ... Quinto il virologo del Galeazzi Fabrizio, settima la tesoriera nazionale di Radicali ...Dunquefuori Michele Usuelli, consigliere uscente di +Europa/Radicali ricandidato nella ... Soltanto quinto il direttore del Galeazzi Fabrizioe soltanto sesto Enrico Fedrighini, ...

Pregliasco resta fuori dal Consiglio regionale e ora fa la vittima ilGiornale.it

Il flop del virologo Pregliasco: «Torno in ospedale. Con il Covid eravamo eroi, oggi siamo considerati ingombranti» Corriere Milano

Regionali in Lombardia, Comazzi re delle preferenze in Forza Italia. Resta fuori Gallera, flop del virologo Pregliasco Corriere Milano

In Lombardia eletti Feltri e Sgarbi, bocciati Gallera e Pregliasco Agenzia askanews

Regionali, in Lombardia entrano Feltri e Sgarbi, fuori Pregliasco e Moratti: ecco tutti gli eletti Globalist.it

È veramente un brutto colpo per il virologo presenzialista televisivo per eccellenza: Fabrizio Pregliasco non entra nel Consiglio regionale della Lombardia. Colui che aveva tenacemente sostenuto ...Resta fuori, invece, il virologo Fabrizio Pregliasco, candidato per la lista ‘Patto civico – Majorino presidente’, che non va oltre le 2.005 preferenze Non riesce ad entrare in Consiglio regionale ...