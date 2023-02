Pregliasco | Meglio il Covid delle atrocità della politica Parteciperò alle primarie del Pd e voterò per Bonaccini

(Di martedì 14 febbraio 2023) Intervista di affaritaliani.it a Fabrizio, medico candidato (e non eletto) con Majorino in Lombardia Segui su affaritaliani.it

ha avuto un buon risultato personale - 2.005 voti sui 38.755 di lista - madi lui hanno fatto quattro candidati e i posti in consiglio scattati sono stati solo due. Mesto il suo ...'La Lombardia ha perso l'opportunità di cambiare e di cambiare in- prosegue il virologo -. ...ringrazia 'i cittadini lombardi che hanno riposto in me la loro fiducia' e assicura di ...

Pregliasco: Meglio il Covid della politica atroce. Pd, voto Bonaccini Affaritaliani.it

Elezioni Lombardia 2023, Pregliasco: "Bella corsa ma speravo in ... Entilocali-online

Fabrizio Pregliasco, sfuma il sogno: per il virologo non c'è posto in Consiglio regionale IL GIORNO

Lombardia, Noja ce la fa. Pregliasco e Degani fuori Vita

Chi ha preso più voti a Milano città MilanoToday.it

Pregliasco: "La scienza purtroppo non risolve i problemi ... La scienza purtroppo non risolve i problemi. Anzi, ha spaventato". Meglio occuparsi di Covid che di Pd "Diciamo che occuparsi di Covid è ...Dei tre candidati più "sociali" delle amministrative lombarde, solo l'avvocatessa milanese di ItaliaViva ce l'ha fatta. All'ex-presidente Anpas e virostar, Pregliasco, non bastano oltre 2mila voti con ...