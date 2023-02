...uomo di 32 anni è stato arrestato dai Carabinieri a San Giorgio del Sannio () per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre un 27enne è stato segnalato alla...Segnalato alladiun uomo trovato in possesso di stupefacenti.

Prefettura di Benevento, primo seminario sulla Riforma Cartabia anteprima24.it

Benevento: intesa prefettura e comune per "Anziani in sicurezza" Ministero dell'Interno

Autonomia differenziata, presidio sotto la Prefettura di Benevento ... anteprima24.it

Benevento. Intensificazione dei servizi preventivi nel territorio ... Ansa

“Giorno della Memoria”. Giovedì alle 10.30 cerimonia in Prefettura TV Sette Benevento

Nascondeva la droga in uno pneumatico di Formula 1 conservato nella sua camera. Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai Carabinieri a San Giorgio del Sannio (Benevento) per detenzione ai ...Nascondeva la droga in uno pneumatico di Formula 1 conservato nella sua camera. Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai Carabinieri a San Giorgio del Sannio ...