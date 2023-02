Prandelli ricorda l’Atalanta | «La mia miglior esperienza tecnica Gioia pura allenare il vivaio»

(Di martedì 14 febbraio 2023) Le parole dell’ex allenatore delle giovanili delCesareha definito Bergamo come la suaTramite La Gazzetta dello Sport, Cesareè ritornato a parlare del suo periodo al: negli anni 90 fu allenatore del settore giovanile nerazzurro, vincendo tutto nella stagione 1992-1993 (oltre che a lanciare moltissimi ragazzi in prima squadra). LE PAROLE – «Nonostante le esperienze con Parma, Fiorentina o Italia da vice campione d’Europa, la miaè stata nelle giovanili del: poteri ragazzi delè ladel calcio». L'articolo proviene da ...

Trova le parole giuste,, per regalare un ricordo anche di Zanchini: "Da un punto di ... in uno staff chela Samp dei tempi migliori quella raccontata ne La bella stagione , film - ...Era un innovatore, a quei tempi forse fin troppo avanti",con la voce rotta dall'incredulità. Carriera. In effetti Zanchini, classe '44, nel calcio è stato avanti. Dopo le prime ...

Prandelli: "Sono stato il miglior tecnico alle giovanili dell'Atalanta..." Calcio Atalanta

Papa Waigo: "Sto male per la Fiorentina, sono entrato nella storia ... Fiorentina.it

L'ATALANTA RICORDA FEDERICO PISANI E LA SUA FIDANZATA - Sportmediaset Sport Mediaset

Napoli, senti Prandelli: "Orgoglio del nostro calcio, meglio di City e ... numero-diez.com

FREY, Sui social ricorda la sua parata contro il Genoa Firenze Viola

L’ex tecnico della Fiorentina ricorda il periodo vissuto a Bergamo, ma anche il duro periodo del Covid e la ripartenza Cesare Prandelli, nell’intervista a La Gazzetta dello Sport, rivela che il ...Con Chiesa faranno bene: Federico lo ricordo nelle giovanili della Fiorentina. Diventeranno una coppia devastante. Insieme hanno un po’ di tutto: dribbling, strappi, ripartenze, capacità intuitive e ...