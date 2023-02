Prandelli | «Quando mi voglio divertire guardo il Napoli È la migliore squadra in Italia e in Europa»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 14 febbraio 2023) La Gazzetta dello Sport intervista Cesare. Il tema centrale dell’intervista è Dusan Vlahovic, ma c’è spazio anche per le altre squadre di Serie A, compreso il. Di Vlahovic,dice che è «un predestinato». Lui lo ha allenato alla Fiorentina, tra il 2020 e il 2021. «Dusan sta rispettando le aspettative. È fortissimo e ha ancora margini di crescita: deve restare sereno e non strafare. Dopo un infortunio così serve tempo per tornare al top. Comunque contro la Fiorentina ha avuto un’occasione e ha segnato un gol, poi annullato per questione di millimetri. A volte si dimentica che Vlahovic è un2000». Aviene chiesto quale giocatore gli trasmette più gioia. Indica Messi e Dybala. «Messi. E Dybala in». Maha voglia di divertirsi ...