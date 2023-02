(Di martedì 14 febbraio 2023) L’ex calciatore e allenatore ha parlato in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ e si è mostrato possibilista sullain Champions La vittoria siglata da Adrien Rabiot contro la Fiorentina ha permesso allantus di portarsi ad un solo punto dalla settima posizione. I bianconeri, malgrado la penalizzazione di 15 punti, non si sono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ex centrocampista della Juventus,non esclude che la squadra di Allegri possa comunque raggiungere la Champions nonostante il - 15: "È un punto sotto il settimo posto, ma è sempre la: ...Intervista a: ", conosco Vlahovic, è un predestinato. Studi Haaland". Il coming out di Jankto: "Sono gay, mi sento libero e non voglio più nascondermi". Anche il Corriere dello Sport dà ...

Prandelli: «Vlahovic al top come Haaland. Il -15 per la Juve...» Juventus News 24

Prandelli a Gazzetta: “Dusan predestinato, Max può andare in Champions anche con meno 15” Tutto Juve

Prandelli: “La Juve è sempre la Juve, può andare in Champions” SerieANews

Prandelli: "La Juve non può aver fatto le plusvalenze da sola. Da noi manca l'etica" TUTTO mercato WEB

Prandelli: «Quando mi voglio divertire guardo il Napoli. È la migliore ... IlNapolista

Così Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale con un passato sulla panchina di Parma e Fiorentina, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Ex centrocampista della Juventus, Prandelli non esclude ...Cesare Prandelli, ex centrocampista della Juve e ora allenatore, ha parlato così di tanti temi riguardanti la squadra bianconera Cesare Prandelli, alla Gazzetta dello Sport, ha parlato così della situ ...