Pozzecco | ' La Coppa Italia spettacolo puro Banchero? Giusto sognare'

Tra pochi giorni Gianmarcodiventerà padre. "Quando nascerà la bimba, avrò 13 figli. Gli altri 12 sono i giocatori della Nazionale". Questo è il c.t.

In generale, devo dire che laItalia ci ha regalato già diverse sorprese e potrebbe capitare ... Una battuta anche sulla Nazionale di coach'Ha continuato il programma di coach Sacchetti.

Dal 15 al 19 febbraio andranno in scena, a Torino, le Final Eight di Coppa Italia. Il CT Pozzecco ha le sue favorite: "Milano e Virtus sono favorite. Ma il bello è che con questa formula tutto è possi ...Torna il Punto di Sportando nelle ore dell’addio di Walter De Raffaele alla Reyer Venezia. Intanto, in vetta alla classifica, nulla cambia ...