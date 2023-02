“Potevo morire soffocata” | Fioretta Mari | il racconto sconvolgente lascia i fan senza parole

Leggi su altranotizia

(Di martedì 14 febbraio 2023), attrice ed ex insegnante di Amici racconta il suo dramma. Ecco cosa è accaduto alla donna. Amici dia De Filippi è uno dei programmi più seguiti ed amati dal pubblico. Nel corso degli anni nella scuola si sono avvicendati diversi insegnanti e coach. Non tutti ricordano ma in passato c’era anche la sezione relative alla recitazione., difatti, celebre attrice di teatro, per un periodo si è anche cimentata nell’insegnamento. Il dramma dia. Credits: mediaset play (altranotizia.it)Fra i banchi di Amici, l’artista si è contraddistinta per autorevolezza e preparazione. Tuttavia, in una vita apparentementeproblemi, c’è un dramma che l’ha segnata. Ilda brividi di ...