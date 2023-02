Potatura dell’albicocco | il periodo giusto | consigli infallibili e trucchi geniali

Leggi su dilei

(Di martedì 14 febbraio 2023) Tenere un giardino in perfette condizioni non è così facile come sembra: occorre sapere bene come e dove mettere le mani, per far sì che le piante crescano in buona salute e rigogliose. Stavolta vogliamo occuparci, un albero da frutto dall’aspetto particolarmente elegante, tanto da essere utilizzato spesso per motivi ornamentali. Si tratta di una specie molto versatile, che si adatta facilmente a quasi ogni tipo di ambiente, e non richiede cure troppo impegnative. Tuttavia, è importante sapere quando e come potarla. Ecco qualcheo utile per avere una pianta bellissima e frondosa. Albicocco, le caratteristiche della pianta L’albicocco, il cui nome scientifico è Prunus armeniaca, è una pianta appartenente alla famiglia delle Rosacee (la stessa che include gli alberi da frutto più comuni come il melo, il pero, il ciliegio e il ...