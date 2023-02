Post elezioni | ora il governo diventa di destra-centro Il piano Meloni per riorganizzare la coalizione

(Di martedì 14 febbraio 2023) LeRegionali in Lombardia e Lazio hanno emesso un verdetto chiaro, ilè maggioranza in Italia e a trainare lac'è Fdi, il partito guidato dalla premier. Ogni test elettorale - si legge sul Corriere della Sera - produce delle conseguenze politiche. Ed è vero che il risultato dell'ultima tornata "rafforza ile consolida la compattezza del", come dice. Ma ogni medaglia ha il suo rovescio. Infatti ieri sera, al riparo dai festeggiamenti e dalle dichiarazioni esultanti di rito, la cerchia più ristretta della premier accennava già al futuro, alla necessità di "accelerare una riflessione sulla riorganizzazione dell’alleanza". Compito che "potrà assumersi solo lei". Certo, FdI ...

Governo, la spinta di Fdi per rafforzarsi all'interno della coalizione LeRegionali in Lombardia e Lazio hanno emesso un verdetto chiaro , il centrodestra è maggioranza in Italia e a trainare la coalizione c'è Fdi , il partito guidato dalla premier Meloni . Ogni ...... 'Da qui partirà una nuova proposta' Letizia Moratti, uscita sconfitta dallea presidente ... nella conferenza stamparisultato. 'Credo che dobbiamo andare avanti con molta nettezza in ...

Alle elezioni regionali in Lombardia ha vinto la destra Il Post

Come si vota alle elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia Il Post

Post elezioni, il governo diventa di destra-centro. Pronto il piano Meloni Affaritaliani.it

Alle 23 l’affluenza per le elezioni regionali è stata del 31,8 per cento in Lombardia e del 26,3 per cento nel Lazio Il Post

Meloni-Macron, dietro lo scontro il risiko per l'Ue post elezioni 2024 Affaritaliani.it

La netta vittoria della destra nelle elezioni regionali di domenica e lunedì, con l’elezione di Francesco Rocca alla presidenza del Lazio e la riconferma di Attilio Fontana in Lombardia, è la notizia ...Elezioni Regionali Lazio 2023: chi è Donatella Bianchi, candidata M5S Si vanno definendo i blocchi di partenza delle […] ...