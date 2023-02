Porti | appalti e imprese Le sfide del governo nelle politiche per il mercato

Leggi su formiche

(Di martedì 14 febbraio 2023) Gli articoli di Alessandro Minuto Rizzo, Gloria Bartoli, Adriano Giannola, Emilio Rossi, Maurizio Melani all’interno di una rubrica del Gruppo dei 20 per un programma di legislatura su Equità e Sviluppo. Qui la presentazione del volume curato da Luigi Paganetto In varie occasioni la presidente del Consiglio ha sostenuto che sono lee i lavoratori che creano ricchezza, e non lo Stato, che casomai la redistribuisce. Sono parole impegnative: i vincoli all’attività dellederivanti dal contesto scarsamente concorrenziale dei mercati rappresentano una delle cause principali della stagnazione quasi secolare dell’economia italiana negli ultimi trent’anni, caratterizzata da tassi di crescita del Pil e del reddito pro-capite tra i più bassi in Europa. Se la presidente del Consiglio vuole essere consequenziale, il tema sempre evocato e assai poco ...