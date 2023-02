Poliziotto indagato a Napoli per omicidio colposo

(Di martedì 14 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’, come atto dovuto, perilche nella tarda serata di ieri ha sparato per difendere un collega accoltellato nel commissariato Vicaria didopo una lite scoppiata poco prima in una abitazione vicina. Secondo quanto si è appreso, aveva 30 anni ed era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti l’uomo ferito a morte e poi deceduto in ospedale. Nella colluttazione sono stati coinvolti tre agenti della Polizia di Stato, un centralinista e due agenti della Volante del commissariato Vicaria. Potrebbe interessare Accoltella agente e collega spara, uomo muore in ospedale L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Fu aperta un'inchiesta e Arcangioli venneper il furto dell'agenda rossa (prosciolto ... Giovanni Arcangioli , appunto, e ilFrancesco Paolo Maggi . Attraverso i verbali, sono state ......perquisizione domiciliare a suo carico ha confermato l'infallibilità del fiuto del cane, ... anche nell'interesse dell'

Ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari anche il poliziotto che ha sparato, ora indagato - come atto dovuto della Procura - per omicidio colposo. Il 29enne, trasportato in codice rosso sempre all ...