Più anziani | più poveri e con meno servizi | quale futuro per i 236mila ultra65enni di Bergamo?

Leggi su bergamonews

(Di martedì 14 febbraio 2023). In dieci anni, la popolazione anziana die provincia è aumentata di quasi 3 punti percentuali. Negli ultimi cinque anni, la dotazione di posti letto nelle RSA è calata di 0.24 punti percentuali nei confronti del numero degli ultrasessantacinquenni. Dal 2014 a oggi, la media degli assegni pensionistici pagati in provincia diè aumentata del 3%; nello stesso periodo, la media delle rette nelle RSA ha avuto un incremento del 12.19% (nello specifico, sono aumentate di più le rette basse – +13.6 – di quelle alte – +11.4). Sono i pochi numeri da cui parte un’analisi di Fnp Cisl provinciale, “per stigmatizzare comportamenti e bassa attenzione a una realtà che diventerà drammatica nel volgere di pochi anni, se non interverranno soluzioni adeguate”. A una situazione socio-familiare già pesante, negli ultimi tempi si ...