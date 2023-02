Petrelli balla con Simone Maria riporta una sua confessione | “Mi ha detto che non gli piacciono le etichette”

Leggi su biccy

(Di martedì 14 febbraio 2023) Chi segue Amici diDe Filippi in questi giorni si è trovato davanti ad un vero e proprio teen drama con protagonista Gianmarco. Il ballerino di Alessandra Celentano durante l’ultimo pomeridiano di Amici ha dovuto affrontare una prova d’improvvisazione dal titolo: “Lo vedo per strada e me ne innamoro“. QuandoDe Filippi gli ha chiesto chi volesse come partner danzerino per la prova fraNolasco ed Elena D’Amario, lui ha scelto la ballerina. “Chi scegli Elena o? Da te mi aspetto.. Elena? No! Non faccio questa faccia perché voglio farti cambiare idea, facciamo una cosa diversa no? Facciamo! Finalmente l’hai capito. Non voglio suggerirtelo, voglio che ci arrivi tu. Il tema è: cammino per strada e ho un colpo di fulmine”., ...