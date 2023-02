Pescara | due arresti per l’omicidio di Walter Albi | “Sono mandante e killer dell’architetto”

(Di martedì 14 febbraio 2023) Duee un filo rosso che porta alla Locride. È stato risolto, secondo la tesi degli inquirenti,di, l’architetto assassinato l’1 agosto 2022 in un bar dimentre era in compagnia dell’ex calciatore Luca Cavallito. La procura diha chiesto e ottenuto l’arresto di Natale Ursino, calabrese residente nel Teramano, e di Mimmo Nobile, pluripregiudicato pescarese. Il primo sarebbe il, mentre Nobile è ritenuto ilentrato in azione per freddaree Cavallito. Una mattanza portata a segno solo a metà. Dietro l’agguato, stando all’inchiesta della Squadra Mobile di, ci sarebbe una storia di affari e debiti non saldati che si intreccia con la volontà di Ursino ...

... "Un fatto criminale senza precedenti per le sue modalità e gli interessi", Giuseppe Bellelli ricostruisce i passaggi principali dell'inchiesta nella malavita sfociata inarresti Secondo ......momento degli arresti L'operazione conclusa dalla polizia didopo sei mesi di indagini Nella successiva conferenza stampa tenuta in Questura non sono stati fatti esplicitamente i nomi dei...

I due, entrambi con precedenti penali, sono stati arrestati dalla squadra Mobile di Pescara e condotti in carcere. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip del tribunale di Pescara, su ...è stato fatto in conferenza stampa dalla Squadra Mobile di Pescara che ha eseguito i due arresti in relazione al duplice agguato avvenuto davanti a un bar sulla Strada Parco, nel capoluogo adriatico, ...