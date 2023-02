Perr Schuurs non ha mai avuto fretta

(Di martedì 14 febbraio 2023) A quei pochi che erano seduti sulle tribune dello Juliana Sportpark di s-Gravenzande, sobborgo di L’Aja, il 4 ottobre del 2017 a vedere la selezione under 19 dei Paesi Bassi giocare contro i pari età di Malta, vedendo giocare il numero 3 parve di riconoscere quell’altro numero 3, quello che sino all’anno prima aveva guidato, e bene la Nazionale u19 olandese, quello di cui si narravano già le magnifiche sorti futuri: Matthijs de Ligt. In campo però Matthijs de Ligt non c’era, e la casacca col numero 3 la indossava. Matthijs de Ligt ehanno la stessa età, il primo è nato tre mesi prima del secondo, giocano nella stessa posizione, sono entrambi alti, slanciati, biondi, hanno indossato la maglia dell’Ajax, ma assieme solo per nove minuti, gli ultimi nove minuti di Ajax-AZ Alkmaar del 7 ottobre ...

Commenta per primo L'Inter aveva messo gli occhi sul difensore del Torino ,, ma il club granata non ha intenzione di fare sconti per il suo cartellino. Anzi, secondo Tuttosport , la valutazione che il patron Urbano Cairo sta già facendo in vista del mercato si ...E tra i profili più interessanti c'è quello di, 23enne olandese che si sta mettendo in luce con la maglia del Torino per continuità di rendimento, oltretutto in crescendo.- ...

