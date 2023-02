(Di martedì 14 febbraio 2023) La materia relativa ai permessi ai dipendenti pubblici (il riferimento che facciamo è, comunque, al mondo della scuola) indelle elezioni (in questo caso specifico le regionali nel Lazio e in Lombardia) è disciplinata dalla circolare della “Ragioneria generale dello Stato” Igop n. 23 del 10.3.1992. L'articolo .

... prolungamento del congedo parentale per figli disabili con la durata massima di 3 anni, da fruire come 2 ore digiornaliero indennizzato, o di 3 giorni mensili di) Per i ...104/92 concede, poi ai genitori, due ore digiornalieroche rientrano nel regime di contribuzione ordinaria'. In ultimo, viene specificato nella circolare che i tre giorni ...

Permesso retribuito o non retribuito per esercitare il diritto di voto: in quale occasione l’uno o l’altro Orizzonte Scuola

Ferie e permessi: se il datore di lavoro li nega si possono ricevere in busta paga InformazioneOggi.it

Aran CFL195 – Permessi retribuiti per motivi personali - Self ... self-entilocali.it

Permessi legge 104 e licenziamento, nuova importante sentenza ... Business Online

Permessi per visite ed esami in gravidanza La Legge per Tutti

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...Per il lavoratore titolare di Legge 104 e per il familiare che lo assiste, la normativa prevede il diritto di 3 giorni di permesso mensile retribuiti. Ma cosa accade se il lavoratore ha un contratto ...