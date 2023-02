(Di martedì 14 febbraio 2023) Connumerodel 10, il Ministero dell’istruzione e del merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e diDirezione Generale per il personale scolastico, Ufficio VI –del personale scolastico,dei dirigenti scolastici e accreditamento enti, rende noto ai dirigenti scolastici delle Scuole Polo per laL'articolo .

Per il lungodella pandemia il settore delle sale operatorie ha goduto della presenza di ... Ladi infermieri con competenze specifiche alle relative specialità chirurgiche richiede ...Il riscatto deldi laurea è un'operazione che consente di valorizzare il percorso di studi ... Il riscatto degli anni diè infatti possibile anche nei seguenti casi:periodi legali per ...

Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo: in allegato la nota 7793 del 10 febbraio 2023 Orizzonte Scuola

Concorso dirigente scolastico, anno di prova: durata, attività, tutor. Conferma in ruolo Orizzonte Scuola

Aran CFL198 – Periodo di prova - Self - Servizi e Corsi di ... self-entilocali.it

Decreto PNRR, Ministero punta su edilizia scolastica e scuola di alta formazione. Nessuna modifica (per ora) sui vincoli di mobiltà [scarica BOZZA] Orizzonte Scuola

APPRENDISTATO - Come attivare un contratto di apprendistato di 3 ... Confartigianato Imprese Perugia

233, il sesto periodo è sostituito dai seguenti ... Riforma 2.2. “Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo”, del Piano ...per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. - Congedo per la formazione continua La contrattazione collettiva di categoria prevede il ...