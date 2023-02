Pelagotti | il tumore e la rinascita a Novara | ' Più contento ora che all' esordio in A'

Rivivere dieci mesi in pochi attimi. L'ospedale, le cure, la malattia. Finalmente, il ritorno in campo. Albertoha vissuto un sabato inaspettato. È il 64' di Lecco - Novara, lui è seduto in panchina. Il portiere titolare Desjardins si fa espellere. "È destino", dice uno dei preparatori. "Saltello, ...non gioca una partita ufficiale dallo scorso 9 aprile . Poi il portiere si è dovuto fermare per subire l'operazione chirurgica di rimozione deltoracico che gli era stato ...

