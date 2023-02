Pedullà | «Inter | i numeri parlano chiaro | sette punti lasciati così! Oggi…»

(Di martedì 14 febbraio 2023)parla deidell’dopo il pareggio a Genova contro la Sampdoria. Di seguito le dichiarazioni del giornalista,venuto in collegamento su “Sportitalia Mercato”.– Alfredoviene al termine di Sampdoria-(vedi pagelle). Così il giornalista ha parlato su Sportitalia della situazione dei nerazzurri: «Il problema dell’è riscontrabile nei. Sonoche ha lascio, due a Monza con un errore arbitrale clamoroso, tre con l’Empoli che pesano e due stasera contro la Sampdoria. Poi, probabilmente, anche se avesse vinto stasera, il campionato per l’sarebbe comunque già chiuso».-News - ...

Da qualche giorno si legge di Noussair Mazraoui come il nome in cima alla lista dei desideri dell'come sostituto di Dumfries, destinato alla cessione in estate ma per Alfredoè una falsa pista. L'esperto di mercato scrive sul suo sito... quest'ultima, concentrerà gli sforzi su un altro obiettivo Casting per le fasce dell', ... Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Alfredo, il nome cerchiato in rosso sui ...

Pedullà – Inter, perché Mazraoui è una pista difficile. In cima alla lista c’è questo nome fcinter1908

Pedullà allontana l'Inter da Mazraoui: Ecco il vero obiettivo | Top News Sportevai.it

Il retroscena: Mazraoui-Inter, perché è una pista difficile. E piace sempre Singo Alfredo Pedullà

Sampdoria, i convocati di Stankovic per l’Inter Alfredo Pedullà