Pd | Scotto | ' voto Schlein | per riunire forze progressiste e costruire alternativa a destra'

(Di martedì 14 febbraio 2023) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Voterò Ellyalle primarie del nuovo Partito democratico perché la sua candidatura rappresenta innanzitutto una domanda. Una domanda di rappresentanza. Per chi come me non ha mai militato nel Pd, per chi lo ha fondato e ci è sempre stato, per chi lo ha lasciato o ne è stato cacciato, per chi non lo ha mai votato o ha smesso di votarlo. Ma soprattutto per chi pensa che serva continuare un processo costituente che metta in piedi quello che ancora non c'è: un grande partito del lavoro, socialista ed ecologista". Così Arturo, coordinatore di Articolo Uno, su Il Manifesto. "Serve una sinistra che abbia lo sguardo del giorno prima, non quella che il giorno dopo prova a mettere qualche toppa: non è stato così sul Jobs Act, sull'autonomia differenziata e forse non sarà così forse anche davanti all'escalation della ...