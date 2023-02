Pd | domani Elly Schlein alla stampa estera

(Di martedì 14 febbraio 2023) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - La candidatasegreteria del Pd,alle 14.30 incontrerà i giornalisti e le giornaliste dellaa Roma (Via dell'Umiltà 83/c) in un'iniziativa moderata dPresidente dell'AssociazioneEsma Cakir. Il tema dell'incontro sarà il ruolo dell'opposizione in questa fase di governo Meloni e le sfide che attendono il futuro del Partito Democratico.

