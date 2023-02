Pd | Borghi | ' esiste e resiste | chi ci voleva liquidare ha sbagliato conti' **

(Di martedì 14 febbraio 2023) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Il Pde r. Chi pensava di metterci in liquidazione hai suoi". Il senatore dem Enricoparla così del risultato del Pd alle regionali di ieri. Una sconfitta pesante ma "il voto conferma il ruolo insostituibile del Pd: sia per l'opposizione, sia dall'opposizione per costruire l'alternativa alla destra. Questo è il dato politico che emerge", sottolineaall'Adnkronos. "Dal 26 settembre si è scatenata una caccia all'uomo contro il Pd. Appelli allo scioglimento, prese di posizione di chi dichiarava estinta la funzione del Pd e pure una certa dose di autolesionismo e autoflagellazione da parte di alcuni noi. A questo si è aggiunta l'azione politica congiunta di Conte e Renzi che puntavano al bottino pieno, alla ...

non ci gira intorno nel declinare la sfida che attende il partito: "Per ilè il momento di fare ile intestarsi la guida dell'opposizione. Senza cadere", avverte, "nella trappola dello ...Come ha ricordato in un tweet il senatore leghista Claudio, già nel 2020 Stefano Bonaccini delrivinse in Emilia Romagna con una bassa affluenza del 37 per cento. La Lega nel Lazio fino a ...

**Pd: Borghi, ‘esiste e resiste, chi ci voleva liquidare ha sbagliato ... Il Sannio Quotidiano

Borghi: “Stavolta il Pd gioca a porta vuota ma per ricostruirsi” la Repubblica

Regionali, Borghi: "Pd resiste, chi puntava a nostra liquidazione ha ... Agenzia ANSA

Caso Donzelli, Borghi (Pd): "Come sotto il fascismo usano notizie riservate a fini politici” la Repubblica

Schlein o Bonaccini Chi sostiene i candidati alla segreteria del Pd Pagella Politica

Il presidente dell’Emilia-Romagna è sostenuto anche da tre dei 17 membri della segreteria nazionale del Pd: il senatore Enrico Borghi, responsabile Politiche per la sicurezza, la senatrice Sandra ..."Il Pd, votando a favore della mozione, ha deciso di stare dalla parte dei cittadini mentre la Lista Guerra ed Effetto Parma hanno in sostanza deciso di non votare contro l'assessore Borghi per non ...