Pd | Bettini | ' fallito assalto M5S e Terzo Polo | divisi perdiamo tutti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 febbraio 2023) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - “Se èil doppioal Pd da parte del M5s e del? Sì, mi riconosco in questa lettura, che naturalmente è solo una delle letture sul voto delle regionali. C'è stata un'offensiva violentissima nei confronti del Pd da parte della destra e poi una concorrenza, fino addirittura ad una ruvidezza, da parte del M5S e del. Noi abbiamo resistito e ciò dimostra che la nostra comunità politica, nonostante le difficoltà, è radicata nella società italiana e bisognerebbe finalmente che gli altri decidessero di farci i conti in modo serio". Così Goffredoa Omnibus su La7. "Il risultato del Pd, che è di tenuta e che può suscitare anche un orgoglio di partito legittimo, sta però dentro un quadro drammatico. In primo ...