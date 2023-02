Pausini | maratona live a ingresso libero per i 30 anni di carriera | ecco dove

(Di martedì 14 febbraio 2023) Lauraper celebrare i suoi 30disi esibirà in unatra il 26 e il 27 febbraio: #LAURA30, tre performance in 24 ore, a. La prima a New York, la seconda a Madrid e il gran finale a Milano. L’artista italiana più premiata del mondo, dopo aver venduto più di 75 milioni di album, aver calcato i palcoscenici più prestigiosi, aver conquistato i riconoscimenti più prestigiosi tra cui un Grammy Award, quattro Latin Grammy Awards, la nomination agli Oscar e la vittoria di un Golden Globe, ha deciso di festeggiare con il suo pubblico questo traguardo. Ladi Laurapartirà dall’Apollo Theater di New York (26 febbraio alle 6pm est, quando in Europa sarà già il 27 febbraio), ...

Ladi Laurapartirà dall'Apollo Theater di New York (26 febbraio alle 6pm est, quando in Europa sarà già il 27 febbraio), proseguirà al The Music Station di Madrid per poi

Non poteva che essere un ritorno di risonanza mondiale quello di Laura Pausini che, per celebrare i suoi trent'anni di carriera, si esibirà in una maratona live senza precedenti: #LAURA30, tre special