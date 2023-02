Leggi Anche Ue, nuovodi: piani nazionali di rientro del debito in 4 anni Giorgetti: 'Dibattito su governance economica di pari passo con Green Deal' Nella riforma deldidell'Ue 'dobbiamo ...Ancora non c'è accordo sulla riforma deldima le basi, a detta della Commissione Europea. Anche perché il tempo inizia a scarseggiare. 'Il tempo per la revisione delle regole di bilancio non è illimitato, occorre fare ...

Patto stabilità: presidenza Ue, troveremo terreno comune Agenzia ANSA

Patto di Stabilità, la Germania: "Aperti a modifiche, ma solo con un calo del debito credibile" TGCOM

Riforma del Patto di stabilità, la ministra olandese: “Servono bastone e carota, si riduca il debito e… Il Fatto Quotidiano

Patto stabilità, si discute della riforma: le posizioni a Bruxelles Il Secolo XIX