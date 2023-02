Pattinaggio artistico a rotelle | Circuito Nazionale Inline 2023 | Tata e Casanova si aggiudicano la prima tappa

(Di martedì 14 febbraio 2023) La stagionediè ufficialmente iniziata. Domenica 12 febbraio si è infatti svolta al Palasport Zinola di Savona ladel, competizione itinerante composta da tre appuntamenti più una finale. A salire in cattedra nellaDivisione Senior è sVirginiache, al debutto nella massima categoria, ha regolato di misura Alessia Malerba confezionando una prova da 44.69 (25.55, 20.14) contrassegnata da un axel e sei salti doppi. Malgrado alcune sbavature nelle trottole l’atleta dell’HP Voltri ha retto gli attacchi della diretta avversaria, rimasta attardata anche a causa del doppio axel, ...

A Mugnano la pista di pattinaggio artistico sul ghiaccio La Pro Loco Mugnano torna con la II edizione di ' Mugnano sul ghiaccio'. E, sempre a Bologna, lo spettacolo del pattinaggio artistico su ghiaccio di Bol On Ice.

L'organizzazione si avvale della preziosa collaborazione della pluricampionessa del Mondo (15 medaglie d'oro conquistate, la prima nel 2006 all'età di 16 anni) di Pattinaggio artistico Debora Sbei. Il mese di febbraio della Nazionale di pattinaggio artistico si chiuderà con impegno significativo. Buona parte dei nostri atleti di punta si ritroverà infatti in quel di Tilburg (Olanda).