Patti Lateranensi | al via colloqui Italia - Santa Sede senza Meloni

É cominciata a palazzo Borromeo a Roma, sede dell'Ambasciata italiana presso la Santa Sede ,la cerimonia per l'anniversario dei. Assente perchè influenzata la premier Giorgia Meloni, per la delegazione italiana sono presenti il ministro degli esteri Antonio Tajani, il ministro degli interni Matteo Piantedosi, ...La presidente del Consiglio Giorgia Meloni non partecipa oggi alla cerimonia a palazzoo Borromeo - sede dell'ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, per l'anniversario dei, perchè ancora influenzata. Sarà presente il sottosegretario Alfredo Mantovano e vari esponenti del governo, tra cui il ministro degli Esteri Antonio Tajani. 14 febbraio 2023

94 anni fa la storica firma dei Patti Lateranensi Vatican News - Italiano

Patti Lateranensi, Ucraina e famiglia nell’incontro Meloni-Vaticano Radio Colonna

Patti lateranensi Storica National Geographic

Patti Lateranensi, Meloni influenzata diserta anniversario Agenzia askanews

Agenda del 14 febbraio 2023 Borsa Italiana

Roma, 14 feb. (askanews) - É cominciata a palazzo Borromeo a Roma, sede dell'Ambasciata italiana presso la Santa Sede ,la cerimonia per ...Roma, 14 feb. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni non partecipa oggi alla cerimonia a palazzoo Borromeo - sede dell'ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, per l'anniversario dei ...