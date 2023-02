Passate le Regionali | ora si pensi alle priorità del Paese Scrive Tivelli

Leggi su formiche

(Di martedì 14 febbraio 2023) La politica italiana vive molto, oltre che di ripetuto assiduo e sprecante cicaleccio, di tormentoni. È finito da poco il tormentone sul destino dell’anarchico Cospito e gli aspetti politici e giudiziari collegati. In questi giorni si sono accumulati forse più tormentoni che mai insieme. Il tormentone sulla politica estera ed europea in corso nei giorni scorsi, nutrito anziché dal derby Italia-Francia non è ancora sedato, e poi si è allargato a quello avviato dalla nuova dichiarazione per certi versi para filo-putiniana di Silvio Berlusconi. Pesa poi non poco il tormentone aperto sul caso Sanremo e vari aspetti collegati. Si tratta di un tormentone che durerà perché Fratelli d’Italia, e per qualche verso anche la Lega, hanno colto quel po’ di pscivolate sul palco dell’Ariston al balzo per accelerare il ricambio di vertici, quasi vertici, e postazioni-chiave in ...