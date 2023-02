Parte l' ordine dalla Francia e scatta la fuga dalla Bielorussia | cosa succede

Leggi su iltempo

(Di martedì 14 febbraio 2023) Il ministero degli Affari Esteri francese ha invitato i connazionali ina lasciare «immediatamente» il Paese. La guerra in Ucraina sta salendo di tensione e a breve potrebbero non essere più in grado di andarsene. «Usate auto, treni, bus perché lo spazio aereo di Minsk è chiuso. Partite senza indugio su strada attraverso Lituania, Polonia e Lettonia», consigliano i funzionari del Quai d'Orsay. «Putin non si prepara per la pace e lancia nuove offensive, quindi dobbiamo continuare a fornire all'Ucraina quanto le serve per vincere», ha affermato il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg alla vigilia della riunione dei ministri della Difesa alleati. Occasione, ha aggiunto, per affrontare le necessità urgenti di Kiev che riguardano la logistica, le munizioni, i combustibili e i pezzi di ricambio dei mezzi militari «che devono arrivare prima che Mosca ...