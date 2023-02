Parlamento Europeo | ok finale allo stop a vendita auto benzina e diesel dal 2035

IlUe ha infatti dato il via libera definitivo all'accordo raggiunto lo scorso dicembre ... Il semaforo verde è arrivato oggi e rientra nel pacchettosul clima 'Fit for 55'. ...Un processo che prevede una durata di circa 60 giorni", ha spiegato Paolo De Castro, membro della commissione Agricoltura e sviluppo rurale delVai alla Fotogallery

Via libera del Parlamento Europeo a "supercommissione" contro corruzione e ingerenze Sky Tg24

Terremoto in Turchia e Siria: un minuto di silenzio al Parlamento europeo per le vittime - Video Agenzia ANSA

Terremoto Turchia, un minuto di silenzio al Parlamento Ue per le vittime AGI - Agenzia Italia

Terremoto in Turchia e Siria: un minuto di silenzio al Parlamento europeo per le vittime - Mondo Agenzia ANSA

responsabile del dipartimento Ambiente ed Energia di Fratelli d'Italia e presidente della Delegazione Ue- Sud Asia del Parlamento europeo. (ANSA)."Il tempo per la revisione delle regole di bilancio non è illimitato, occorre fare progressi per poter raggiungere delle conclusioni a marzo anche per dare modo al parlamento europeo di pronunciarsi ...