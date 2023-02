Palmeri | “Lo scudetto del Napoli come lo strapotere di Nigel Mansell…”

(Di martedì 14 febbraio 2023) Ilviaggia verso la vittoria dello, Tancrediparagona gli azzurri al Mansell. L’Inter ha pareggiato contro la Sampdoria. Un grande rammarico per Simone Inzaghi che ha sottolineato a più ripresela sua squadra meritasse assolutamente la vittoria. Ma alla fine è arrivato solo un pari, che dà altri due punti di vantaggio al. Ora la squadra di Luciano Spalletti ha ben 15 punti di vantaggio sui nerazzurri.Il pareggio dell’Inter fa avvicinare ancora di più loalla squadra partenopea, che è in forma strepitosa anche in ottica Champions League. C’è chi pensa che ilabbia già vinto il titolo.fa Tancrediche ...

Titola così Tancredinel suo editoriale per il quotidiano L'Interista dove cita anche il ... Perché in condizioni normali l'Inter sarebbe poco sotto la media, e capace di farlo peraltro ......diverse sentenze che potrebbero indirizzare inevitabilmente la direzione che prenderà lo. ... Di quanto successo, ha parlato il giornalista Tancrediai microfoni di Calciomercato.it in ...

Palmeri: "Inter da scudetto in condizioni normali, ma il Napoli fa un ... CalcioNapoli24

Palmeri su Linterista.it: "Inter attenta...ora il Milan è più pericoloso" TUTTO mercato WEB

Palmeri su Linterista.it: "Inter, Skriniar può' partire subito. Al PSG succede questo..." TUTTO mercato WEB

"Inter unica capace di battere il Napoli e disunirlo" Sport Napoli News

Tancredi Palmeri spiega perché l'Inter è in perfetta media scudetto ... Sportevai.it

“Perché è così difficile riconoscere la forza dell’Inter di Simone Inzaghi”. Titola così Tancredi Palmeri nel suo editoriale per il quotidiano L’Interista dove cita anche il Napoli di Luciano Spallet ...Tancredi Palmeri, giornalista, ha commentato su "L'Interista", portale nerazzurro, il derby di Milano e il momento della squadra allenata da Simone Inzaghi: "Come al Camp Nou, come in Supercoppa, come ...