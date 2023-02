Palloni spia | il Near Space e la psicosi Ufo

(Di martedì 14 febbraio 2023) Ne sono stati abbattuti ben quattro di diversa forma mentre continua lo scambio d’accuse tra Cina e America. Dietro i, secondo il Corriere della Sera, ci sarebbe la ricerca d’informazioni e il controllo del. È stata, infine, definitivamente negata dalle autorità americane l’ipotesi che si tratti di Ufo. Un fatto che aveva scatenato ladegli americani e la paura di un’invasione aliena. I quattroe le accuse Cina-Usa, fonte headtopics.comSouth Carolina, Alaska, Canada e Lago Huron sono i luoghi di abbattimento di quattro presuntidistrutti dai caccia americani in via precauzionale. Al momento di questi “oggetti ...

fabbricati da aziende che vendono prodotti militari cinesi Le agenzie non hanno ancora definitivamente stabilito se il pallone avrebbe dovuto sorvolare parte degli Stati Uniti, compresi ...Per molti si tratta dima c'è chi ipotizza si tratti addirittura di ufo. 'Il dubbio c'è, non si sa' ha commentato Fiore. Poi però il conduttore ha continuato dicendo: Il conduttore ha ...

Gli Stati Uniti hanno recuperato "resti significativi" del presunto pallone spia cinese abbattuto al largo della South Carolina il 4 febbraio, il primo di una serie di oggetti misteriosi distrutti da ...Il mistero dei cieli si infittisce. Non sono passate nemmeno 24 ore dall’abbattimento del quarto «oggetto non identificato» nello spazio aereo nordamericano che iniziano ad arrivare le prime ...