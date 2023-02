Palladino come Gasp? Il Monza imbattuto sembra la Dea da Champions

...Giocandol'Atalanta. Non l'ultimissima versione, perché la Dea è cambiata nell'ultimo anno e continua a farlo, ma interpretando gli stessi principi. E non è un caso: perché Raffaeleè ...... dobbiamo sperare in un miracolo in Europa, dobbiamo sperare nel Napoli e,dicono i bookmakers,... E poi bravo, ha grandi meriti: è entrato in punta dei piedi, ha le idee molto chiare e i ...

Monza e Atalanta volano: Palladino come Gasperini La Gazzetta dello Sport

Monza, Palladino: "Carlos Augusto Vi dico come sta" Sportitalia

Raffaele Palladino è l’Arrigo Sacchi del Monza Undici

Il Monza di Palladino non si ferma più, vince a Bologna e risale a ... Fanpage.it

Analisi Tattica: il Monza di Raffaele Palladino - AIAPC AIAPC

Come Giocando come l’Atalanta. Non l’ultimissima versione, perché la Dea è cambiata nell’ultimo anno e continua a farlo, ma interpretando gli stessi principi. E non è un caso: perché Raffaele ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...