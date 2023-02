Palermo | fuochi d’artificio e palloncini per il boss morto in carcere | aggrediti gli agenti intervenuti per bloccare la processione – il video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 febbraio 2023) Una ‘clandestina’ per unin cella, organizzata nonostante il Questore avesse vietato i funerali e finita in un’aggressione agliper bloccarla. È accaduto l’8 febbraio 2023, ma la notizia non è mai emersa. Quel giorno nel quartiere periferico Tommaso Natale di, familiari e amici salutano per l’ultima Fabio Gloria, condannato a 12 anni per associazione mafiosa elo scorso 28 gennaio neldi Terni. Gloria, considerato dalla Dda dilegato al clan mafioso Tommaso Natale-San Lorenzo, è stato trovato impiccato in cella. I familiari non credono al suicidio e hanno presentato un esposto. In alcunipostati su Tik Tok si vede il feretro scortato tra gli ...