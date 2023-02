(Di martedì 14 febbraio 2023) Ledi, partita di andata degli ottavi di finale di Champions League. Voti e giudizi rossoneri per la nostra redazione

Ilbatte il Tottenham nell'andata degli ottavi di finale di Champions League con un gol di Brahim Diaz. I migliori e i peggiori del match nelledi Andrea ...Ledel. Ledel Tottenham . Carattere, efficacia, concretezza: ilc'è. Notte di luci a San Siro, dove la Champions League torna nel momento peggiore dei rossoneri: calo ...

CHAMPIONS LEAGUE - Le pagelle di Milan-Tottenham 1-0: Thiaw, che sorpresa. Kjaer annulla Kane Eurosport IT

Pagelle Milan-Tottenham 1-0: Thiaw e Kjaer due muri. Brahim, gol di rapina Pianeta Milan

Milan-Tottenham 1-0, le pagelle. Decide un gol di Brahim Diaz Sky Sport

Milan-Tottenham, ecco le pagelle - ilGiornale.it ilGiornale.it

Milan-Tottenham, le pagelle di CM: Thiaw impressionante, è tornato turbo Hernandez. Tonali leader indiscusso Calciomercato.com

Prima ancora che l’arbitro Sandro Scharer fischio l’inizio di Milan-Tottenham per Pioli piove già sul bagnato con Fikayo Tomori che si ferma, aggiungendosi ai già molti infortuni in casa rossonera. Il ...A San Siro un Milan parente lontano di quello sbadato e impaurito visto in campionato mette una partita quasi perfetta, andando avanti con Brahim Diaz e reggendo l'impatto con un Tottenham di Conte ...