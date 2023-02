(Di martedì 14 febbraio 2023) (Adnkronos) – Una nuova perizia sulle spoglie mortaliipotizza che il grande poeta cileno, morto il 23 agosto 1973 nella clinica Santa María di Santiago del Cile, fudodici giorni dopo il colpo di Stato militare del generale Augusto Pinochet che mise fine all’esperienza del presidente Salvador Allende. Le analisi effettuate da gruppo di ricercatori internazionale hanno rilevato la presenza di una tossina altamente tossica, il ‘Clostridium botulinum’, che ne avrebbe causato rapidamente la morte. “Adesso sappiamo che il ‘Clostridium botulinum’ non avrebbe dovuto essere presente nelle ossa die quindi è stato assassinato nel 1973 da agenti dello Stato cileno”, ha detto ildel Premio Nobel della Letteratura, l’avvocato Rodolfo Reyes, alla stampa cilena, ...

, poeta cileno premio Nobel, morì il 23 settembre 1973 nella clinica Santa Maria di Santiago , 12 giorni dopo il colpo di Stato del generale Augusto Pinochet che rovesciò il presidente ...Una nuova perizia sulle spoglie mortaliipotizza che il grande poeta cileno, morto il 23 agosto 1973 nella clinica Santa María di Santiago del Cile, fu avvelenato dodici giorni dopo il colpo di Stato militare del generale ...

"Pablo Neruda fu avvelenato con botulino", nipote anticipa risultati inchiesta Adnkronos

«Pablo Neruda fu assassinato da agenti dello Stato cileno»: le parole del nipote (e i dubbi che restano) Corriere della Sera

Pablo Neruda fu avvelenato. I risultati della perizia sul corpo AGI - Agenzia Italia

"Pablo Neruda fu avvelenato con il botulino". Il nipote del poeta anticipa i risultati dell'inchiesta la Repubblica

Pablo Neruda morì avvelenato: il nipote svela l'esito delle ultime indagini L'HuffPost

Si torna a parlare della morte di Pablo Neruda. E le ulteriori analisi effettuate da un pool internazionale di esperti sui resti del poeta cileno hanno confermato la presenza di una tossina che ne ...Confermata la presenza di una potente tossina, identificata già nel 2017 nelle ossa e in un molare, come responsabile della sua morte Nel 1973 se ne andava il poeta, premio Nobel per la letteratura, ...