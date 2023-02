Oscar Pistorius può uscire dal carcere e vuole venire in Italia

(Di martedì 14 febbraio 2023) . A dirlo in una dichiarazione il suo manager A dieci anni, 14 febbraio del 2013, dall’omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp,puòdal. Per l’omicidio, l’atleta paralimpico venne condannato a 13 anni e 5 mesi di reclusione. Secondo quanto riporta la Repubblica, che ha intervistato il manager di Pistorus Peet Van Zyl, a fine mese, l’atleta potrebbedalin libertà vigilata e vorrebbein. “Potrebbealla fine di questo mese o a marzo. Ha scontato più della metà della pena. Ma dipende da vari fattori e pareri. Condizione essenziale era che lui incontrasse i genitori di Reeva Steenkamp. Lo ho fatto a giugno: ha visto solo il padre, la madre non ha voluto. C’è ...

Dopo la popolarità mondiale, per, atleta paralimpico, l'oblio della prigione, per l' omicidio di Reeva Steenkamp , la sua fidanzata, uccisa con quattro colpi di pistola, in una villa di Pretoria , in Sudafrica . Il ...'Gli sono caduti i capelli, è molto stempiato, e anche dimagrito. E soprattutto fuma, una sigaretta dopo l'altra, nevroticamente'. Peet Van Zyl, manager di, racconta a Repubblica la vita in carcere dell'ex campione paralimpico , condannato a 13 anni e 5 mesi per l'omicidio volontario della fidanzata Reeva Steenkamp.a fine mese ...

Dopo la popolarità mondiale, per Oscar Pistorius, atleta paralimpico, l'oblio della prigione, per l'omicidio di Reeva Steenkamp, la sua fidanzata, uccisa con quattro colpi di ...Reeva Steenkamp non era la vittima di un regolamento di conti. A ucciderla era stato il suo fidanzato, l’atleta Oscar Pistorius, con quattro colpi di pistola. Lui era uno degli atleti paralimpici più ...